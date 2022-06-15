“Türkiye Hava Yolları” tartışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğü’nün Gölbaşı yerleşkesindeki Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'ndeki konuşmasında Türkiye'nin uluslararası alanda "Turkey" olarak kullanılan ismini ‘Türkiye"ye çevirerek bu doğrultuda sembolik öneme haiz bir adım daha attıklarını hatırlatarak, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız" dedi.
AKŞENER'DEN TWEET
Sosyal medyada gün boyu tartışılan konu ile ilgili İYİ Parti lideri Meral Akşener de paylaşımda bulunarak “Sen böyle saçmalamaya devam et, biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız” ifadesini kullandı.
"TÜRKÇESİ TÜRK İSE..."
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konu ile ilgili soru üzerine şunları söyledi:
"Şimdi şöyle bir tartışma yürüyor, bu ifadeler Türkçeleştirilirken Cumhurbaşkanımız, sanki Türk yerine Türkiye kullansın demiş gibi bir yaklaşım söyleniyor. Eğer kullanılanın Türkçesi Türk ise orada Türk kullanılacak, Türkiye ise Türkiye kullanılacak. Sanki Sayın Cumhurbaşkanımız Türk ifadesinde karşı da orada Türkiye kullanılsın gibisinden sosyal medyada bir tartışma yürüyor. Bu konudaki tartışma yanlış bir tartışmadır. Kullanılan kelimelerin karşılıkları Türkiye ise Türkiye olarak kullanılacak Türkçesi. Türk ise Türk olarak kullanılacak Türkçesi. Mesele bundan ibarettir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konularda eleştirilecek, yargılanacak son kişidir, devletin başıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıdır, Türkiye Cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla nerede Türkiye, nerede Türk kullanılacağı konusundaki hassasiyeti açıktır."
PATENT BAŞVURUSU
Öte yandan Türk Patent ve Marka Kurumu’na “Türkiye Hava Yolları” ismiyle tescil başvurusu yapıldığı öğrenildi. Başvuru sahibi ise bilinmiyor.
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