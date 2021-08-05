Yağmur ne zaman yağacak? Binlerce vatandaş ormanların soğuması için yağmur duasına çıktı. Küresel ısınma tüm dünyayı etkisi altına alıyor, Türkiye'de dünyanın dört bir yanında orman yangınları çıktı. Yangınların söndürülmesi ve yerine yeni ağaçların dikilmesi için vatandaşlar mücadele ediyor. Meteoroloji'den alınan son dakika verilere göre; hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya’nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HAVA DURUMU

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 28°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 23°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 25°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 23°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 29°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Kıyılarının az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 30°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 17°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 19°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 26°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 38°C

Parçalı bulutlu

RİZE 24°C, 31°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 32°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 25°C, 30°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 24°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 15°C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 13°C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 28°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık