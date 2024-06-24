Türkiye haritasını andıran kayalık merak uyandırıyor

GİDOSK üyesi Emrullah Ceylan da doğal Türkiye haritasını ilk gördüğünde şaşırdığını dile getirerek, "Burası zaten benim memleketim. Yürüyüşçü arkadaşlarla yılda 3-4 kez geliyoruz. Sosyal medyadan da çok soranlar var ama çoğu kişinin buradan haberi yok" diye konuştu.

Almanya'dan memleketine ziyarete gelen Ruşen Aydın da Şahinkaya Tepesi'ni ilk kez gördüğünü belirterek, "Burada böyle doğal bir haritanın olmasına şaşırdım. Baktığınızda ortası Ankara, kenarları İstanbul ve Karadeniz gibi" ifadelerini kullandı.