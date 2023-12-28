Türkiye Güzeli Aslı Sümen evleniyor

Aslı Sümen paylaşımında "Hayatımın aşkına en kolay evet. Bu yıl biterken 2023 yılından en büyülü anı paylaşmak istedim. Chris bana ilk yıl dönümümüzde evlenme teklifi etti. Hayır, planlı değildi, beyaz giymiş olmam tamamen bir tesadüf. İşte hayatımın en güzel anlarından biri" ifadelerini kullandı.