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        Haberler Magazin Türkiye Güzeli Aslı Sümen evleniyor - Magazin haberleri

        Türkiye Güzeli Aslı Sümen evleniyor

        Miss Turkey 2017 birincisi Aslı Sümen, bir süredir birlikte olduğu İngiliz Chris Bann ile evleniyor. Sümen, sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 13:32 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:32
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          Miss Turkey 2017 yarışmasında ikinci seçilmişken, tacın Itır Esen’den alınması üzerine birinciliği elde eden Aslı Sümen evleniyor.

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          Sevgilisiyle pikniğe çıkan Aslı Sümen, beklenmedik anda gelen yüzüğü görünce şakına döndü.

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          Aslı Sümen, bir süredir birlikte olduğu İngiliz sevgilisi Chris Bann'ın evlenme teklifine 'evet' yanıtını verdi.

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          Aslı Sümen paylaşımında "Hayatımın aşkına en kolay evet. Bu yıl biterken 2023 yılından en büyülü anı paylaşmak istedim. Chris bana ilk yıl dönümümüzde evlenme teklifi etti. Hayır, planlı değildi, beyaz giymiş olmam tamamen bir tesadüf. İşte hayatımın en güzel anlarından biri" ifadelerini kullandı.

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