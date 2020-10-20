Türkiye Güreş Federasyonundan doğu illeri için özel kamp

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da organize edilen gelişim kamplarına Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 20 ilden 60 antrenör ile 300'e yakın sporcunun katılması planlanıyor.
Kampta Avrupa şampiyonu Metin Kaplan ile dünya şampiyonu Nazmi Avluca, kursiyer antrenörlere teknik ve taktik konularında seminer verecek.
Antalya'da 18 Ekim'de başlayan ve 25 Ekim'de tamamlanacak olan gelişim kampının ilk etabında, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Elazığ, Iğdır, Kars, Malatya, Muş ve Şanlıurfa'dan katılımcılar yer alıyor.
Organizasyonun 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek ikinci etabına, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şırnak ile Van illerinden sporcu ve antrenörler katılacak. Üçüncü grupta ise 1-8 Kasım tarihlerinde bölgedeki tüm kadın güreşçiler kamp çalışmalarına katılma fırsatı bulacak.
Etkinlik kapsamında sporcular antrenman yaparken, antrenörler için eğitim ve gelişim semineri düzenlenecek.
- Aydın: "Dev bir adım atıyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çok sayıda yetenekli güreşçi olduğuna dikkati çekti.
Amaçlarının yetenekli gençleri Türk sporuna kazandırıp, kötü alışkanlıklardan ve kötü niyetli insanlardan korumak olduğunu dile getiren Aydın, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hükümetimiz, hizmetlerini doğu, batı, güney, kuzey demeden ülkemizin dört bir yanına nasıl eşit ve adaletli bir şekilde dağıtıyorsa, biz de federasyon olarak imkanlarımızdan bütün gençlerin eşit şekilde yararlanmasını hedefliyoruz. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük destekleriyle bizler de güreş adına doğu ve güneydoğu illerimizde dev bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.
Doğu illerine yönelik yaptığı ziyaretlerde önemli adımlar atıldığını anlatan Aydın, "Şimdi de Antalya'da sporcu ve antrenörlerimiz için bir gelişim kampı düzenliyoruz. Ayrıca önümüzdeki günlerde de il temsilcilerimizin katılımıyla doğu illerimizde güreşi canlandırmak ve alt yapıya destek sağlamak için bir kamp daha düzenleyeceğiz. Biz doğu illerimizi çok önemsiyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda doğu ve güneydoğudan Kerem Kamal, Doğan Kara gibi Avrupa ve dünyada madalya alan daha nice sporcuları yetiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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