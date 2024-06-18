Türkiye - Gürcistan maçı öncesinde Dortmund'da yağmur...
Türkiye - Gürcistan maçı öncesinde Dortmund şehrinde etkili olan şiddetli yağmur, tribünleri dolduran futbolseverlere zor anlar yaşattı
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A Milli Futbol Takımı'nın, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası macerası başlıyor.
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Ay-yıldızlılar grubun ilk maçında yarın TSİ 19.00'da BVB Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşacak.
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Bu müsabaka öncesinde ise Dortmund şehrinde etkili olan şiddetli yağmur, tribünleri dolduran futbolseverleri zorladı.
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Aylar öncesinden biletlerini alan taraftarlar, yağmurdan büyük bir ölçüde etkilendi.
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Yağan yağmura ise stadyum çatısı da dayanamadı. Şiddetli yağış sonrası çatıdan zemine doğru yoğun miktarda su geldi.
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Maçın erteleneceği konuşulsa da oynanmasına şimdilik bir engel olmadığı ifade edildi.
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