Türkiye - Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı mı? Milli maç ne zaman, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadı'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Türkiye - Gürcistan maçının bilet fiyatları ve milli maçın oynanacağı tarih futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye - Gürcistan maçı bilet fiyatlarını duyurdu. Peki, "Türkiye - Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı mı? Milli maç ne zaman, hangi kanalda?" İşte Türkiye - Gürcistan maçı tarihi ve saati...
Türkiye - Gürcistan maçı için geri sayım başladı. Zorlu mücadeleye sayılı günler kala maçın biletleri satışa sunuldu. Hatırlanacağı gibi ay-yıldızlılar Gürcistan'da oynanan ilk mücadeleyi 3-2 kazanmıştı. Karşılaşma için bekleyiş sürerken, Türkiye - Gürcistan maçı bilet fiyatları TFF tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Peki, "Türkiye - Gürcistan maçı biletleri ne kadar? Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda?" İşte detaylar...
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Gürcistan maçı 14 Ekim Salı günü 21.45'te oynanacak.
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA
Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?
Batı Alt Orta Bloklar: 2.500 TL
Doğu Alt Orta Bloklar: 2.000 TL
Batı Alt Köşe Bloklar: 1.750 TL
Doğu Alt Köşe Bloklar: 1.750 TL
Doğu Üst Orta Bloklar: 1.500 TL
Batı Üst Köşe Bloklar: 1.250 TL
Doğu Üst Köşe Bloklar: 1.250 TL
Kuzey Alt: 900 TL
Güney Alt: 900 TL
Kuzey Üst: 900 TL
Güney Üst: 900 TL