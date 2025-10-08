Habertürk
        Türkiye - Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı mı? Milli maç ne zaman, hangi kanalda?

        Türkiye - Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı mı? Milli maç ne zaman, hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadı'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Türkiye - Gürcistan maçının bilet fiyatları ve milli maçın oynanacağı tarih futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye - Gürcistan maçı bilet fiyatlarını duyurdu. Peki, "Türkiye - Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı mı? Milli maç ne zaman, hangi kanalda?" İşte Türkiye - Gürcistan maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 19:27 Güncelleme: 08.10.2025 - 19:27
        • 1

          Türkiye - Gürcistan maçı için geri sayım başladı. Zorlu mücadeleye sayılı günler kala maçın biletleri satışa sunuldu. Hatırlanacağı gibi ay-yıldızlılar Gürcistan'da oynanan ilk mücadeleyi 3-2 kazanmıştı. Karşılaşma için bekleyiş sürerken, Türkiye - Gürcistan maçı bilet fiyatları TFF tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Peki, "Türkiye - Gürcistan maçı biletleri ne kadar? Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye - Gürcistan maçı 14 Ekim Salı günü 21.45'te oynanacak.

        • 3

          MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA

          Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 4

          TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

          A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.

        • 5

          TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

          Batı Alt Orta Bloklar: 2.500 TL

          Doğu Alt Orta Bloklar: 2.000 TL

          Batı Alt Köşe Bloklar: 1.750 TL

          Doğu Alt Köşe Bloklar: 1.750 TL

          Doğu Üst Orta Bloklar: 1.500 TL

          Batı Üst Köşe Bloklar: 1.250 TL

          Doğu Üst Köşe Bloklar: 1.250 TL

          Kuzey Alt: 900 TL

          Güney Alt: 900 TL

          Kuzey Üst: 900 TL

          Güney Üst: 900 TL

