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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye-Gürcistan arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye-Gürcistan arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 6. Dönem Toplantısı'nda konuştu. Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ticaretin geçen yıl 3,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, "5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 14:37 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:37
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        Türkiye-Gürcistan arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tiflis'te düzenlenen Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı'nda konuştu. Bakan Uraloğlu, bir önceki KEK toplantısının 2019 yılında gerçekleştirilmesinin ardından geçen süre zarfında, karşılıklı anlayışa dayanan çok yönlü iş birliğinin kazandığı ivmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Gürcistan'ın, Güney Kafkasya'nın önemli ülkelerinden biri olarak tarih boyunca sahip olduğu konum ve kendine özgü kültürel zenginlikleriyle her zaman dikkat çektiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Karadeniz'i Hazar Denizi'ne bağlayan stratejik konumu, dinamik ekonomisi ve misafirperver insanlarıyla Gürcistan, bölgemizde istikrar ve refahın önemli bir aktörüdür. Gürcistan, son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik reformlar ve yatırım dostu ortamıyla önemli gelişmeler ortaya koymuştur. Gürcistan'ın bu başarıları, Türkiye olarak bizleri de sevindirmekte ve ortak geleceğimiz adına umut vermektedir."

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        "İlişkilerimizi Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Seviyesinde Sürdürüyoruz"

        Tarihi ve kültürel bağların yanı sıra vizesiz seyahat imkânı gibi kolaylıkların iki ülke arasındaki bağı daha da pekiştirdiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda, ilişkilerimizi Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesinde sürdürüyoruz. İşbirliğimizin bu seviyelere gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanlarımızın kararlılıkları ve ortak vizyonları etkili olmuştur." dedi.

        "5 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi Hedefine Ulaşmak için Kararlı Bir Şekilde Çalışıyoruz"

        Geçen yıl Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ticaretin 3,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, "Devlet Başkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Bu hedefe ulaşmada hiç şüphesiz 2008 yılından bu yana yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmamız ana faktör olacaktır. Bu kapsamda mevcut Serbest Ticaret Anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi önem taşımaktadır." açıklamasında bulundu.

        Uraloğlu ayrıca, 16 Temmuz 2025 tarihinde imzalanan İkili Ticaret ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Ortak Komite Kararı'nın ikili ticaretin Pan-Avrupa-Akdeniz bölgesinde yeni kurallar kapsamında sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayacağını söyledi.

        "2 Bini Aşkın Firmamız Gürcistan'ın Her Bölgesinde Faaliyet Göstermektedir"

        Türkiye'nin Gürcistan'daki yatırımlarının üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirilenler de dahil 2,2 milyar dolara ulaştığını ifade eden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

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        "2 bini aşkın firmamız Gürcistan'ın her bölgesinde faaliyet göstermektedir. 2021 yılında yenilediğimiz Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ile yatırımlar alanında yasal alt yapımızı da güçlendirmiş olduk. Müteahhitlik hizmetleri de işbirliğimizin bir diğer önemli alanını teşkil etmektedir. Gürcistan'da bugüne kadar müteahhitlerimiz 5,6 milyar dolar değerinde 304 proje üstlenmiştir. Müteahhitlerimiz bundan sonra da Gürcistan'daki projelere katkı sunmaya hazırdır."

        "Gürcistan, Türkiye ile Birlikte Avrupa ile Orta Asya Arasında Stratejik Bir Bağlantı Sağlamaktadır"

        Ulaştırma ve lojistik alanında da Gürcistan'ın, Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridor güzergahının kilit ülkelerinden biri olarak ön plana çıktığını belirten Uraloğlu, "Türkiye ile birlikte Avrupa ile Orta Asya arasında stratejik bir bağlantı sağlamaktadır. Söz konusu koridorun etkin çalışabilmesi için hem fiziki altyapının güçlendirilmesi hem de dijital sistemlerin entegrasyonu büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Bakan Uraloğlu, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Veri Değişimi Anlaşması'nın imzalanması ile raylı taşımacılıkta veri paylaşımı ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması yönünde atılan adımlar Orta Koridor'un verimliliğini doğrudan etkilemektedir. Zira, Orta Koridor'un başarısı açısından Türkiye ve Gürcistan arasında kurulan yakın eşgüdüm vazgeçilmez bir öneme sahiptir." şeklinde konuştu.

        2024 Yılında Türkiye'yi 1,4 Milyon Gürcü Turist Ziyaret Etti

        İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin sadece ekonomik alanda değil kültür ve turizm alanında da yoğun seyrettiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Vizelerin kaldırılması ve kimlik kartlarının uygulamaya konulması ile vatandaşlarımızın karşılıklı olarak seyahatine ilişkin çok kıymetli kolaylıklar getirmiş olduk. Yine, 16 şehrimiz arasındaki kardeş şehir ilişkisi, ülkelerimiz arasında turizm ilişkilerinin gelişmesine katkı sunmuştur." dedi.

        2024 yılında Türkiye'yi 1,4 milyon Gürcü turistin, Gürcistan'ı da 343 bin Türk turistin ziyaret ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Gürcistan'a en fazla turist gönderen 2. ülke olduğunu da kaydetti.

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