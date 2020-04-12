Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklanıyor. Son Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 33.170 kişiye yükselirken toplam vefat eden vatandaşların sayısı ise 1101 olarak kayıtlara geçti. İşte 12 Nisan Türkiye günlük koronavirüs tablosu...

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU 12 NİSAN 2020

Sağlık Bakanlığı 12 Nisan Türkiye günlük koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 11 NİSAN

11 Nisan Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca " Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte" dedi.

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, bugün yapılan 33 bin 170 testten 5 bin 138'i pozitif çıktı, 95 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 52 bin 167 oldu. Toplamda bin 101 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 626, entübe edilmiş hasta sayısı bin 21 oldu. 2 bin 965 hasta da iyileşti.

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