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Gaziantep’te 6 Mayıs 2023 tarihinde içinde bulundukları arabanın sulama kanalına düşmesi sonucu 31 yaşındaki Özlem Çetin ve 5 çocuğu hayatını kaybetti.

KAZA DEĞİL CİNAYET OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Özlem Çetin’in kocası Hasan ise araba kanala düşmeden önce araçtan atladı. Hasan’ın şüpheli ifadeleri üzerine aile olayın kaza değil cinayet olduğunu iddia etti, soluğu Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyosunda aldı. Özlem’in annesi Adile, babası Cuma ve kardeşi Songül, damatları Hasan’ın Özlem’i sürekli dövdüğünü ve tehdit ettiğini, aldattığını belirtti. Hasan’ın sevgilisi olduğunu ve boşanmak istediğini söyleyen Songül, eniştesinin kardeşinin cinayeti itiraf ettiğini iddia etti.

ÇOCUKLARININ ÖLDÜĞÜ ARAÇ DÜĞÜN ARABASI OLMUŞ

Suçlanan damat Hasan canlı yayına bağlandı, suçlamaları yalanladı. Karısı ve çocukları öldükten 6 ay sonra sevgilisi İsliman ile evlenen Hasan’ın çocuklarının öldüğü aracı düğün arabası yaptığı da ortaya çıktı. Görüntüler izleyenleri şoke etti.

Bir anne ve 5 çocuğunun ölümü ile ilgili dosya yeni bilgi ve iddialarla Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekrana gelmeye devam edecek.