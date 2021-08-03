2020 Tokyo Olimpiyatlarında çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Asya temsilcisi Güney Kore ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki merakla beklenen Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?



TÜRKİYE G.KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Güney Kore Voleybol maçı 4 Ağustos Çarşamba günü saat 03:00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

Filenin Sultanları, B Grubu’nda Çin, A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edip grubunu 3. bitirerek çeyrek final hakkı kazanmıştı.