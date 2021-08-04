2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele ettiği B Grubu'nda aldığı 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. olarak adını çeyrek finale yazdıran "Filenin Sultanları", tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasına kaldı.

Dünya sıralamasında 4. konumda bulunan Ay-yıldızlı ekibin kura çekiminde eşleştiği Güney Kore ise A Grubu'nu 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. sırada bitirdi.

TSİ 03.00 başlayan Türkiye-Güney Kore mücadelesi Ariake Arena'da oynanıyor.

Maça çok iyi başlayan Filenin Sultanları, ilk seti 25-17 kazandı.

İlk setteki ritmini ikinci sette sürdüremeyen Ay-yıldızlılar, seti 25-17 kaybetti.

1-1 eşitliğin olduğu mücadelede üçüncü set oynanıyor...

Öte yandan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükselmesi durumunda Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi maçının galibiyle karşılaşacak.