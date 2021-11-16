A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu SON hafta maçında bugün Karadağ'a konuk olacak. İşte şimdiden büyük bir merakla beklenen zorlu mücadele öncesi millilerimizin Dünya Kupası ihitmalleri...

DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDERİZ?

Türkiye son maçta Karadağ'ı deplasmanda yener, Norveç de Hollanda'yı bizimle aynı farkla ya da 1 fazla golle mağlup ederse, averaj avantajımızla doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabileceğiz.

Biz kazanır, Norveç ise Hollanda’yı yenemezse çok büyük ihtimalle grubu 2. bitirip play-off’a kalacağız. Hollanda ile aynı puanda bitirmemiz durumunda averaj farkını kapatmamız mümkün görünmüyor.

Türkiye son hafta kazandığında Norveç, Hollanda'yı yense bile averaj hesabına bakılacak. Şu an için genel averajda Norveç’in 1 golle önündeyiz ve bu konuda da avantaja sahibiz.

Milliler son maçta Karadağ ile berabere kalırsa, Norveç’in Hollanda’ya yenilmesini veya en iyi ihtimalle berabere kalmasını bekleyeceğiz. İki karşılaşma da eşitlikle sonuçlanırsa grubu ikinci bitirip play-off’a kalan Türkiye olacak.

Takımımız, Karadağ’a yenilirse, Norveç'in de Hollanda'ya kaybetmesini bekleyeceğiz. Bu durumda Norveç ile yine ikili averajımıza bakılacak. Biz kaybeder, Norveç puan alırsa Dünya Kupası hayallerine veda edeceğiz.

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son hafta maçında bugün Karadağ'a konuk olacak. Millilerimiz mücadeleyi kazanması halinde ya play-offlara ya da direk Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak...

NORVEÇ'TEN 2 GOL AVANTAJLIYIZ

Son olarak iki takım da maçlarını kazanırsa genel averaja bakılacak. Böyle bir durumda Türkiye, Karadağ'ı tek farklı yenerse, Norveç'in Hollanda'yı en az 3 farklı yenmesi gerekecek. (Atılan gol sayısına göre avantaj bizde olduğu için)

Kısacası 16 Kasım Salı akşamı oynanacak Karadağ maçında alacağımız bir galibiyet mucize olmazsa play-off kapılarını bize sonuna kadar açacak.

DÜNYA KUPASI’NA GİTME STATÜSÜ

Avrupa elemelerinde 10 grubun birincisi doğrudan Dünya Kupası’na gidiyor. 10 ikinci ise Uluslar Ligi’nden gelen 2 takım eklenerek play-off oynayacak. İki tur üzerinden tek maçlı eleme sonunda kalan takımlar önce 6’ya sonra 3’e inecek. Bu son 3 ülke Katar 2022 vizesini alacak.

G GRUBU PUAN DURUMU

1. Hollanda 9 maç 20 puan (23 av)

2. TÜRKİYE 9 maç 18 puan (+10 av)

3. Norveç 9 maç 18 puan (+9 av)

4. Karadağ 9 maç 121 puan

5. Letonya 9 maç 6 puan

6. Cebelitarık 9 maç 0 puan

Son maçlar: 16 Kasım Salı Karadağ-Türkiye, Hollanda-Norveç, Cebelitarık-Letonya