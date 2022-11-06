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Türkiye gişelerinde Altın Palmiyeli filmler nasıl sıralandı?

Geçtiğimiz Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan ‘Hüzün Üçgeni’nin (Triangle of Sadness) gösterimde olduğu şu günlerde, aynı ödülü kazanan ve Türkiye’de vizyona giren filmlerin 2000’li yıllarda gişelerde gösterdikleri performansa baktık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

Giriş: 06.11.2022 - 01:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 20. FİL (2003)
    (Elephant)

    Gus Van Sant’ın yazdığı, yönettiği ve kurguladığı film, Watt Lisesi adında Portland, Oregon’daki hayali bir banliyö okulunda geçer. Van Sant, 1999 yılında Columbine Lisesi’nde yaşanan ve sadece ABD’yi değil tüm dünyayı sarsan katliamın bir benzerini öncesi ve sonrasıyla anlatır. Filmin ismi ‘körlerin fili tarif etme’ hikâyesine atıfta bulunur. Van Sant, Columbine Katliamı’nın tek bir bakış açısıyla anlaşılamayacağını, olanların okul içi ve dışındaki birçok neden – sonuç ilişkisine bağlı olduğunun altını çizer; kolaycı açıklamalardan kaçınır. Hollywood ana akım sinemasıyla uzak yakın ilgisi olmayan, başrolde isimsiz genç oyunculara yer veren bağımsız bir film olan ‘Fil’, ülkesi ABD’de sadece 1 milyon 266 bin dolar hasılat elde ederken dünya genelinde daha iyi bir sonuca ulaşmıştı. Türkiye gişelerinde ise tam bir hayal kırıklığıydı. 
    Toplam bilet sayısı: 1.292

  • 19. AMCAM ÖNCEKİ HAYATLARINI HATIRLIYOR (2010)
    (Loong Boonmee raleuk chat - Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives)

    Tim Burton’ın başkanlığını yaptığı jürinin sürpriz şekilde Altın Palmiye’yle ödüllendirdiği filmde, böbrek rahatsızlığı nedeniyle ölmek üzere olan bir adam, hayatının son günlerini eşinin hayaleti ve orman ruhu biçiminde karşısına çıkan oğluyla geçirir. Geçmiş hayatlarını keşfeden adam, hastalığının nedenleri üzerine de düşünür. Taylandlı sanatçı Apichatpong Weerasethakul’un ‘Primitive’ adlı bir sanat projesinin son halkası olarak çektiği film, Altın Palmiye almasına ve eleştirmenlerin övgülerine karşın birçok ülkede sinemalarda gösterime girememiş, girdiği yerlerde de çok az seyirci toplayabilmişti. Cannes tarihinin gişelerde en başarısız filmlerinden biri olduğuna hiç kuşku yok. 
    Toplam bilet sayısı: 3.268

  • 18. BEYAZ BANT (2009)
    (Das weiße Band - Eine deutsche Kindergeschichte)

    I. Dünya Savaşı’na doğru ilerleyen dönemde Almanya’nın bir köyünde olup biten “tuhaf” olaylar ve bir türlü çözülemeyen gizemli suçlar… ‘Beyaz Bant’ın özellikle finalde taşların yerine oturduğu çok güçlü ve anlamlı bir öyküsü var. Haneke bu öykü aracılığıyla, Almanya’da Nazi’lerin işledikleri insanlık suçlarının gerisinde yatan nedenlere ilk kez farklı bakış açısı getiriyor. Finale doğru öğretmen ve rahibin arasındaki diyalog çok önemli. Bazen suçları örtbas etmek, yüzleşmekten çok kolaydır. Haneke de işte tam buradan hareketle, işlenen suçlarla zamanında hesaplaşmaz ve sorunları çözmek için adım atmazsak adaletli bir geleceği de kaybederiz, demeye getiriyor. Sadece Almanya, Avrupa ve Nazi suçlarıyla ilgili bir film değil “Beyaz Bant”. Uygar Avrupa’nın göbeğinde yeşeren ve oradan tüm dünyaya yayılan merhametsizlik, vicdansızlık, şiddet ve cezalandırma kültürü üzerine bir film. 144 dakikalık, kasvetli, siyah beyaz Almanca bir film olarak Türkiye gişelerindeki performansı şaşırtıcı değildi. 
    Toplam bilet sayısı: 3.941

  • 17. SINIF (2008)
    (Entre les murs)

    Fransız yönetmen Laurent Cantet, filmin başrolünde oynayan François Begaudeau’nun 2006’da yayımlanan aynı adlı romanından yola çıkıyor ve kamerasını Paris’teki bir lisenin sıralarına çeviriyor. Eğitim aşkıyla dolu öğretmen, 15-16 yaşında farklı etnik kökenlerden gelen öğrencilerin direnciyle karşılaşsa da pes etmiyor. Eğitimin tek yönlü bir iletişim değil, interaktif bir süreç olması gerektiğinin altını çizen ve tüm klişeleri boş veren gerçekçi bir film. Sinema tarihinin en iyi eğitim ve okul filmlerinden biri. 2.5 milyon Euro’ya mal olan film, ulaştığı hasılatla yapımcılarının yüzünü güldürmüş; Türkiye’de ise sürpriz yapmamıştı. 
    Toplam bilet sayısı: 4.603

  • 16. TITANE (2021)

    Film otomobil kazasıyla başlıyor. Babasının gereksiz öfkesi ve sorumsuz davranışı nedeniyle gerçekleşen kazadan sonra küçük Alexia’nın kafatasına ömrünün sonuna kadar taşıyacağı titanyumdan metal bir plaka yerleştiriliyor. Hastaneden çıkınca annesi ve babasına değil, koşup otomobile sarılmasına pek anlam veremiyoruz ama yetişkinlik çağına geçtiğimiz sonraki sahnelerde Alexia’nın (Agathe Rousselle) otomobil ve metalle kurduğu ‘ilişki’ biraz daha netleşiyor. Fransız yönetmen Julia Ducournau film boyunca her şeyi işitsel ve görsel bir şok gibi yaşamamızı istiyor; aklımızdan çok duyularımıza ve duygularımıza sesleniyor. ‘Titane’, ‘hoşça’ vakit geçirmek için seyredilecek filmlerden değil. Sadece seyri zor, kanlı şiddet sahnelerinden söz etmiyorum. Ducournau, ‘seyircinin konforunu hedef alan’ agresif bir sinema hedefliyor. 
    Toplam bilet sayısı: 4.637

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