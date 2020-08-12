Türkiye genelinde yük taşıyan araçlar denetlendi

AA

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şehirlerarası kara yollarında yük taşımacılığı yapan araçların görünürlüğünü ve güvenliklerini artırmak amacıyla 8 ve 9 Ağustos'ta özel denetim gerçekleştirildi.

Ülke genelinde 44 bin 899 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 146 sürücünün araçlarındaki gereçlerin eksik olduğu tespit edildi.

Kontroller sonucunda, 993 sürücünün zorunlu haller dışında emniyet şeridi ve banketleri kullandığı veya gerekli önlemleri almadan park ettiği belirlenerek araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı.

Ayrıca 4 bin 974 trafik kuralı ihlalinin yapıldığı belirlenen denetimlerde, 200 araç trafikten men edildi, 22 sürücünün de ehliyet belgesine geçici el koyuldu.