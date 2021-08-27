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Pandemi süreci en temel ihtiyaçların başında gelen barınma ihtiyacının önemini bir kez daha göz önüne serdi. Pandemi ile değişen yaşam koşulları ise yeni konut talebini artırdı.

Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, yazlık bölgelerdeki müstakil konutlara, daha büyük, balkonlu ve hatta bahçe katı gibi konut tiplerine olan talebin arttığını belirterek, “Geçtiğimiz sene Haziran ayında yapılan cazip konut kredisi kampanyası da konut satış fiyatlarının artmasına sebep oldu. Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %29,7, kira fiyatlarındaki değer artışı ise %16,7 oldu. Konut satış fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli faktör ise yeni konut üretiminin yavaşlaması. Yeni konut üretim maliyetlerinin artması ile üretim yavaşladı ve stok düştü, fiyatlar arttı. 2017 yılında 1 milyon 405 bin 447 adet daire için yapı ruhsatı verilmişken, 2018 yılında %52,4 düşüşle 669 bin 165 adet, 2019 yılında ise tekrar %51,4 düşüşle 324 bin 997 adet yapı ruhsatı verildi. 2021 yılının ilk üç ayında ruhsat adedi artmaya başladı, ilk üç ayda belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının daire sayısı bir önceki yıla göre %105,6 arttı” dedi.

Yeni konut üretiminin yavaşlaması ile konut satışlarında talebin ikinci el konuta kaydığını da sözlerine ekleyen Öğüt, “İkinci el konut satışları 2021 yılındaki toplam satışların %70’ini oluşturdu. Geçtiğimiz sene aynı dönem ile karşılaştırdığımızda toplam konut satışları %2 artmışken ikinci el konut satışları %5 arttı. Stok sıkıntısı, artan maliyetler ve artan talep etkisi ile konut değer atışı ise devam ediyor. Oran düşse de artışın devam edeceğini öngörüyoruz. İl bazında baktığımızda ise satış fiyatlarında en fazla artışın Aydın ve Muğla’da olduğunu görüyoruz. Endeksa verilerine göre, Aydın’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %54,5, Muğla’da ise %51,3. Muğla aynı zamanda ortalama konut metrekare satış fiyatı en yüksek olan il. Muğla genelinde ortalama metrekare satış fiyatı 9 bin 280 TL, Aydın’da ise 5 bin TL. Kiralara baktığımızda ise Muğla’da konut kiralarındaki yıllık değer atışının %89,2 olduğu görülüyor, ortalama metrekare kira 43,8 TL. Konut satış fiyatlarında Aydın ve Muğla’yı yüzde 41,22 ile Tunceli, yüzde 41,14 ile Ardahan, yüzde 40,78 ile Antalya ve yüzde 40,29 ile Batman takip ediyor.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.