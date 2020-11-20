Türkiye genelinde kısıtlama kararıyla esnaf kepenk kapattı

DHA

Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş yerleri, market, restoran, berber gibi iş yerlerine bugünden itibaren 20.00 ile 10.00 saatleri arasında kısıtlama getirildi. Kısıtlama saatinin gelmesi ile esnaf kepenk kapattı. Polis ekipleri de iş yerlerinin yoğun bulunduğu yerlerde denetim yaptı. Kokoreç tezgahlarının yoğun olduğu Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) görev yapan polis ekipleri, işletme sahiplerini yalnızca paket servis ile hizmet vermeleri konusunda uyarırken, vatandaşlara da tezgahtan satışın sonlandığı yönünde anons yaptı. Ekiplerin uyarıları ile AOÇ'deki vatandaş yoğunluğu kısa sürede sona erdi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamındaki genelgesi üzerine bazı işyerleri saat 20.00'de kapatıldı.

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından alınan önlemler kapsamında restoran ve kafelerin saat 20.00 itibariyle müşteri alması yasaklandı. Sadece paket servis verebilecek işletmeler yasak saati itibariye içeri müşteri almamaya başladı. Polis ve zabıta ekipleri, sokaklarda denetim yaparak işletmecilere uyarılarda bulundu.

Genelgede restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya yerlerinin paket servis ve gel al şeklindeki hizmetleri ile diğer hususlar bu akşam 20.00'de yürürlüğe girdi.

İSTİKLAL CADDESİ ESNAFININ KAFASI KARIŞIK

İstiklal Caddesi'nde, kısıtlamaların başlamasıyla birlikte zabıta ekipleri, kapatılması gereken iş yerlerini tek tek dolaşarak uyarılarda bulundu. AVM, lokanta, restoran, pastane, kafe ve berberler uyarıların ardından kapanırken, yeme-içme yerleri sadece telefonla ya da online siparişle çalışmaya devam etti.

Kısıtlamalarla ilgili kafası karışan bazı cadde esnafı ise iş yerlerini kapatıp kapatmama konusunda ikilem yaşadı. Mağazalara kısıtlama getirilmemesine rağmen, bazı mağaza sahipleri iş yerlerini kapatırken, bazı restoran ve lokantalar ise yasak olmasına rağmen gel al hizmeti vermeye devam etti.

ESKİŞEHİR'DE İŞ YERLERİ KAPATILDI

Eskişehir’deki lokanta, kafe, restoran gibi yeme-içme hizmeti veren iş yerleri saat 20.00 itibarıyla müşterilerine paket servis ya da gel-al şeklinde hizmet vermeye başladı. Diğer işletmeler ise genelge kapsamında dükkanlarını kapatılırken, polis ekipleri de iş yerlerinde denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, alışveriş merkezleri, market, restoran, berber gibi iş yerleri saat 20.00’den itibaren kapandı. Eskişehir’de marketler, kuaförler ve kafeler müşterilerini uyarıp, iş yerlerini kapattı. Restoranlar ise masa ve sandalyelerini kaldırarak, paket servis ya da gel-al şeklinde hizmet vermeye başladı.

'PAKET SERVİSİ DENEYECEĞİZ'

Kafe işletmecisi Tahsin Topardıç, paket servisi hizmetleri olmadığı için iş yerlerini kapatmak durumunda kaldıklarını söyledi. Kısıtlamanın ne kadar süreceğine ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını kaydeden Topardıç, "Kapanıyoruz, çok üzgünüz. Zaman belli değil. Ne kadar süreceği belli değil. Esnafı koruyacak hiçbir şey yok. Bütün eşyaları kenara aldık. Ziyan olacak yiyecekleri paylaştık. Paket servis tabanımız olmadığı için, ne kadar yapabiliriz tartışılır. Ama paket servisi deneyeceğiz. Ne kadar başarılı olabiliriz, bilmiyorum. Çünkü tecrübemiz yok" diye konuştu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de genelge kapsamında kapatılması gereken iş yerlerine yönelik denetim yaptı.

ÇANAKKALE'DE BAZI İŞ YERLERİ SAAT 20.00'DE KAPATILDI

Genelge kapsamında restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme- içme yerlerinin paket servis ve gel al şeklindeki hizmetlerine ilişkin kısıtlamalar bu akşam saat 20.00'de yürürlüğe girdi. Çanakkale'de de kısıtlamaya tabi olan iş yerleri saat 20.00'ye yaklaştığında müşterilerine son uyarılarını yaptı. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde birçok vatandaş mekanları boşalttı. Mekan sahipleri de kısıtlamalar kapsamında iş yerlerini saat 20.00'de kapattı. Polis ekipleri, kentte devriye gezerek, kısıtlamaya tabi iş yerlerinin kapalı olup olmadığını denetledi. Saat 20.00'de kapanmayan mekanların sahipleri uyarıldı.

Türkiye genelinde yeni alınan koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalarla birlikte Trabzon'da esnaf, saat 20.00'de iş yerlerini kapattı. Sadece paket servisi verecek olan lokanta ve restoranlar ise masa ve sandalyelerini erkenden kaldırıp, yasaklara uyarken, polis ekipleri de denetimlerde bulundu.

Türkiye genelinde yeni alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş yerleri, market, restoran, berber gibi iş yerlerine bugünden itibaren saat 20.00 ile 10.00 saatleri arasında kısıtlama getirildi. Kısıtlamanın başladığı Trabzon'da esnaf, saat 20.00'de iş yerlerini kapattı. Genelge kapsamında restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi iş yerlerinin paket servis ve 'gel al' şeklindeki hizmetlerine ilişkin kısıtlamalar bu akşam saat 20.00'de yürürlüğe girdi. Kısıtlama öncesi kentte vatandaşlar alışverişlerini yaparken, sadece paket servisi verecek olan lokanta ve restoranlar ise masa ve sandalyelerini erkenden kaldırıp, kısıtlamalara uydu. Kent merkezindeki birçok çay ocağı da masa ve taburelerini kaldırarak, müşterilerine son çaylarını ikram etti. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ve civarında çok sayıda polis ekibi ve bekçiler kısıtlamalar öncesi işletmelere son uyarılarda bulunup, denetimlerini sürdürdü.

Kentte işletmeci Ekrem Şimşek, kurallara erkenden uyup, restoranlarını kapattıklarını belirterek, "Kurallar hepimizin sağlığı için. Artık paket servisiyle hizmet vereceğiz. Bugün erken kapattık. İnşallah bu salgını el birliğiyle atlatacağız" dedi.

Lokanta işletmecisi Hasan Koç da "Kurallara herkes uymalı. Biz masaları kaldırdık. Müşteri oturunca bereketi başka tabi, umarız eski günlere döneriz" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge çerçevesinde Kahramanmaraş'taki lokanta, kafe, restoran gibi yeme-içme hizmeti veren iş yerleri saat 20.00 itibarıyla müşterilerine paket servis ve gel-al şeklinde hizmet vermeye başladı.

Genelge gereği Kahramanmaraş'taki alışveriş merkezi, market, berber, kuaför, güzellik merkezleri ile restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme- içme yerleri saat 20.00'de kapandı. Lokanta, kafe gibi yeme-içme hizmeti sunan işletmeler masalardaki baharatlık takımları ile peçetelikleri toplayıp dışarıdaki masaları da içeri almaya başladı.

Saat 20.00'den sonra gelen müşterileri yasak gereği içeri alamayacaklarını belirten işletmeciler, paket servisi ile hizmete devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan polis ekipleri de yasak kapsamında kapatması gereken işletmeleri denetledi.

Gaziantep’te Türkiye genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında yeni getirilen kısıtlamalarla birlikte alışveriş merkezleri (AVM),market, kafe ve berberler saat 20.00’den itibaren kapandı, restoranlar ise sadece paket servis yapmaya başladı.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında, alışveriş merkezleri, market, restoran, berber gibi iş yerlerine bugünden itibaren 20.00 ile 10.00 saatleri arasında kısıtlama getirildi. Gaziantep’te yasak saati başladığı anda marketler, kuaförler ve kafeler müşterilerini uyarıp, iş yerlerini kapatmaya başladı. Restoranlar ise masa ve sandalyelerini kaldırarak, paket servis hizmeti vermeye başladı.

'HERKESİN YASAKLARA UYMASINI BEKLİYORUZ'

Gaziantep’te kafe işletmecisi Cemil Oğuz, salgının bir an önce bitmesini temenni ederek, yasaklara uyulması gerektiğini ifade etti. Oğuz, tüm işletmelere, yasaklara uymaları yönünde çağrıda bulunarak, "Yeni yasaklar başladı. İnşallah daha sağlıklı günlerde müşterilerimize daha iyi hizmetler veririz. Herkesin bu yasaklara uyması lazım. Aksi takdirde vaka sayıları ciddi oranda artar. İşlerimizi etkiliyor ama sağlık her şeyden önde geliyor" dedi.