Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artarak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 15
İstanbul: Parçalı bulutlu 15
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı 22
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri hafif yağmurlu 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 11
Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18