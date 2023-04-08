İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artarak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 15

İstanbul: Parçalı bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri hafif yağmurlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 11

Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18