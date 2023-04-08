Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın, Muğla, Denizli, Mersin, Adana, Niğde, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor

Giriş: 08.04.2023 - 20:14 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor
İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artarak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 15
İstanbul: Parçalı bulutlu 15
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı 22
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri hafif yağmurlu 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 11
Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Uşak merkezli suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama
Uşak merkezli suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirilmişti: Silah ve mühimmat ele geçirildi
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirilmişti: Silah ve mühimmat ele geçirildi
Balıkesir merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama
Balıkesir merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama
Kız çocuğunun su kuyusunda ölü bulunduğu evde yangın çıktı
Kız çocuğunun su kuyusunda ölü bulunduğu evde yangın çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.