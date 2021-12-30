Türkiye genelinde 'Güven Huzur' uygulaması

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik yaklaşan yeni yıl öncesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak 29 Aralık tarihinde Türkiye 'Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 15 bin 381 noktada gerçekleştirilen uygulamada; 57 bin 964 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile 216 dedektör köpeği görev aldı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN BİN 72 KİŞİ YAKALANDI

Uygulamada, 7.650 metruk bina ve 6.630 park-bahçe kontrol edilirken 21.410 umuma açık iş yeri denetlendi, 169 umuma açık iş yerine işlem uygulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1.072 kişi yakalandı, hakkında kayıp ihbarı bulunan 4’ü çocuk 28 kişi bulundu. 484 kişi gözaltına alındı, 293 kişiye adli-idari işlem yapıldı.

615 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yol uygulaması da yapılan denetimler kapsamında; 162 bin 620 araç kontrol edildi, 26 bin 324 araca işlem yapıldı, 615 araç trafikten men edilmiş, 61 aranan araç tespit edildi.

4 BİN 980 LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Uygulamada; ruhsatsız tabanca, kesici delici aletler ile muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 15.480 adet makaron, 457.900 kg kaçak tütün, 4.980 litre kaçak/sahte içki ilke 81 adet tarihi eser ele geçirildi. Ayrıca 193 devre mülk-devre tatil sektöründe faaliyet yürüten işletme denetlendi.