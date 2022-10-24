Türkiye genelinde dilencilere operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türkiye genelinde satıcı ve dilencilere yönelik uygulama yapıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde "Mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik uygulama" gerçekleştirildi.
Cami, hastane, terminal, park, bahçe gibi vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde kamu düzenini bozabilecek şahıslara yönelik Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen uygulamada, 11 bin 11 kara, 8 deniz ve 2 hava aracı ile 131 dedektör köpek kullanıldı, toplam 11 bin 21 ekip ve 36 bin 752 personel görev aldı.
Uygulama sonucunda, 421 aranan şüpheli yakalandı, 52 şüpheli gözaltına alındı, 113 kişiye adli işlem yapıldı. 21'i fuhuş, 197'si dilencilik, 14'ü mal ve hizmet satmak suretiyle rahatsız etmek, 244'ü diğer kabahatlerden olmak üzere 476 kişiye idari işlem uygulandı ve toplam 236 bin 790 lira idari para cezası kesildi.
Ülke genelinde 123 bin 419 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 2 bin 619 araca idari para cezası uygulandı, 387 araç trafikten men edildi, 27 aranan araç bulundu, 1 milyon 931 bin 603 lira trafik cezası kesildi.
Uygulamalarda, 4 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 11 mermi/av tüfeği kartuşu, 6 kesici/delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve 151 paket kaçak sigara ele geçirildi.
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