Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, mayısta 129 bin 18 gayrimenkul satışı gerçekleşti.
Nisanda 216 bin 604 gayrimenkul satış işlemi yapılırken, mayısta bu rakam yüzde 42 düşüş gösterdi.
Mayısta gayrimenkul satış işlemlerinden 909 milyon 39 bin 157 lira tapu harcı geliri sağlandı.
Mayıs ayında en çok satış işlemi yapılan iller arasında 124 bin 596 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 66 bin 307 satış işlemi ile Ankara, 47 bin 474 ile İzmir, 38 bin 903 ile Antalya, 35 bin 391 ile Bursa ve 34 bin 589 ile Konya takip etti.
Ülke genelinde ise bu yıl hazirana kadar toplam 980 bin 630 gayrimenkul satılırken, bu satışlardan toplam 6 milyar 609 milyon 787 bin 337 lira tapu harcı geliri elde edildi.
Satış işlemlerinin 403 bin 851'ini konut, 178 bin 56'sını arsa, 279 bin 238'ini tarla, 45 bin 466'sını iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmaz cinsleri oluşturdu.
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