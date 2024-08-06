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        Haberler Gündem Politika Türkiye Gençlik Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi | Son dakika haberleri

        Türkiye Gençlik Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi

        Anayasa Mahkemesi, Türkiye Gençlik Partisi'nin hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti. Ayrıca, yasa gereği partinin tüm mallarının Hazineye geçmesine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:01 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:01
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        Bir parti kapandı: Karar Resmi Gazete'de
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        Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle Türkiye Gençlik Partisinin kendiliğinden dağılması, hukuki varlığının sona ermesi adına Anayasa Mahkemesine dava açtı.

        Dava kapsamında, Yüksek Mahkeme, partiden savunmasını istedi ancak süresi içinde savunma verilmedi.

        Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi uyarınca 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi gereğince partinin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti. Ayrıca, yasa gereği partinin tüm mallarının Hazineye geçmesine karar verildi.

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