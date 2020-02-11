11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nden (AKTOB) yapılan duyuruda, Dünya Turizm Örgütü'nün 2019 yılının en çok turist ağırlayan ülkeleri sıralaması açıklandı. Turizmde 2019 yılında tüm zamanların rekorunu kıran Türkiye, gelen ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla, 52.5 milyona yakın misafir ağırladı.
DÜNYA GENELİNDE YÜZDE 4 ARTIŞ
AKTOB'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2019 yılında aldığı 50 milyonu aşkın ziyaretçi sayısıyla dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri sıralamasında ilk 10'a girdiği ve 6'ncı sırada yer aldığı belirtildi. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2019'da dünyada ziyaretçi sayısının 2018'e göre yüzde 4 artışla 1.5 milyarı aştığı belirtilen açıklamada, ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında Fransa'nın 90 milyondan fazla ziyaretçiyle en çok ziyaret edilen ülke olduğu kaydedildi. Fransa'yı 83.8 milyon ziyaretçi ile İspanya izledi.
Ziyaretçi sayısını oran olarak en çok artıran ülkeler Mynmar yüzde 40.2, Porto Riko yüzde 31.2, İran yüzde 27.9, Özbekistan yüzde 27.3, Karadağ yüzde 21.4, Mısır yüzde 21.1 olarak sıralandı. Artış oranına göre Türkiye, yüzde 14 artışla 14'üncü sırada yer alıyor. Akdeniz ülkeleri arasında ziyaretçi girişi artışında yüzde 21.1 ile Mısır ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 14 ile Türkiye, yüzde 13.6 ile Tunus izledi.
ORTA ASYA DİKKAT ÇEKİYOR
UNWTO verilerine göre Orta Asya'nın popülaritesinin arttığına dikkat çekilirken, Özbekistan, Azerbaycan ve Kazakistan'ın en hızlı büyüyen ilk 20 turistik güzergah listesine girdiği ifade edildi.
UNWTO, ziyaretçi sayısı artan ülkeler yanında ziyaretçi kaybı yaşayan ülkeleri de belirledi. Buna göre 2019'da en çok ziyaretçi kaybı yaşayan ülke Hong Kong oldu. Hong Kong'un ziyaretçi kaybı yüzde 28.8 olarak açıklandı. ABD'nin ziyaretçi sayısı ise 2019 yılında yüzde 1.3 düştü.
FRANSA İLK SIRADA
Dünyanın en çok ziyaretçi alan ülkeleri ise şöyle:
Fransa 90.2 milyon, İspanya 83.8 milyon, ABD 78.7 milyon, Çin 67.5 milyon, İtalya 64.6 milyon, Türkiye 52.5 milyon, Meksika 44.9 milyon, Tayland 39.7 milyon, Almanya 39.4 milyon, İngiltere 36.9 milyon.
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