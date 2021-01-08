Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu basın mensuplarının aşılamada öncelikli olmasını istedi

AA

Kolaylı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, medya sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisiyle zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Basın sektöründe mesleki yasaların çıkarılmasından basın özgürlüğüne kadar birçok konuda düzenleme beklendiğini ifade eden Kolaylı, şunları kaydetti:

"Salgının ağır baskısı altında görev yapan meslektaşlarımızın ve çalıştıkları medya kuruluşlarının, halkın haber alma özgürlüğü adına bugüne kadar gösterdikleri fedakarca çabalara içtenlikle teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız, canlarını, sağlıklarını riske ederek, sahada haber uğruna özveriyle görevlerini yerine getirmekte. Salgın sürecinde binin üzerinde meslektaşımız koronavirüse yakalanarak tedavi görürken, ne yazık ki ülkemizde 20 meslektaşımız, 56 ülkede 489 medya çalışanı görevi başında yaşamını yitirdi. Bu gerçekler ışığında, gazetecilik mesleğinin riskleri göz önüne alınarak, aşılamada basın mensuplarının öncelikli meslek grupları arasına alınmasını bekliyoruz."

Kolaylı, medya sektörünün kapsamlı bir değişim ve yenilenmeye ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, "Bunun çözümü, yeni yasal düzenlemelerin yapılmasından geçmektedir. Basın özgürlüğünden basında çalışma koşullarına, internet yasasından mesleki standartlara ve yıpranma hakkından yararlanmada basın kartı şartının kaldırılmasına kadar bir dizi düzenleme, geniş katılımlı çalıştay dizisi ile belirlenmeli ve zaman geçirilmeden yasalaşmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Basın sektöründe öncelikli olarak mesleki düzenleme yapılmalı"

Medya sektöründe mesleki düzenleme olmamasının tehdit ve şantaja dayalı etik dışı haberlerin yapılmasına yol açtığını, eğitime bakılmaksızın dileyen herkesin gazeteci maskesi altında sektörde boy göstermesine neden olduğunu vurgulayan Kolaylı, şöyle devam etti:

"Meslektaşlarımız, meslek onurlarını korumak adına mücadele etse de yasal boşluktan yararlanan çıkarcıların sektörde boy göstermesine engel olamamaktadır. Bu nedenle basın sektöründe öncelikli olarak mesleki düzenleme yapılmalıdır. 10 Ocak 1961, basında çalışanların haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı gündür. Bu yasa, basın emekçilerinin sigortalı çalışmasını, işten çıkarılmaları durumunda ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesini, yıllık ve haftalık olmak üzere belirlenen tarihlerde izin yapmalarını ve belki en önemlisi de gazetecilik faaliyetlerini özgürce yürütmelerini güvenceye bağlamaktaydı. Ancak günümüzde meslektaşlarımız çalışma ve yaşama koşulları ile mesleki yeteneklerini geliştirme ve mesleklerini özgürce yapma olanakları bakımından 10 Ocak 1961'den daha iyi haklara sahip değil."

Kolaylı, "Çağdaş demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür. Bu nedenle ülke olarak, basının sorunlarını elbirliğiyle çözümlemeliyiz. 10 Ocak Basın Bayramı'nı gerçek anlamıyla kutlayabileceğimiz günlere elbirliğiyle ve en kısa zamanda ulaşmak umuduyla meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunarım." ifadesini kullandı.