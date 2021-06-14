Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Euro 2020'de 2. maçlar başladı, Türkiye A Milli Futbol Takımının ikinci karşılaşması olan Türkiye - Galler maçı araştırılmaya başladı. Toplamda 12 ülkede gerçekleşecek olan EURO 2020 karşılaşmalarında Türkiye-Galler maçı nerede oynanacak? sorusunun cevabı merak konusu oldu. A Milli takımın EURO 2020'deki yarışı için önem taşıyan Türkiye - Galler maçı ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik...

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 A Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımımız, 16 Haziran Çarşamba günü saat 18:00'de Galler ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI HANGİ KANALDAN İZLENEBİLECEK?

A Milliler'in kupa yolundaki 2. sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

EURO 2020 A grubu takımlarının ikinci maçlarından biri olan Türkiye - Galler maçı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

EURO 2020 A GRUBU VE FİKSTÜR

1-İtalya / 3p

2-Galler /1p

3-İsviçre /1p

4-TÜRKİYE /0p

20 Haziran 2021 Türkiye - İsviçre: 18.00 - Bakü