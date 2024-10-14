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        Haberler Bilgi Spor Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler'i ağırlıyor. Grupta oynadığı dört maçta üç galibiyet, bir beraberlik alan ay yıldızlılar, B Ligi 4. Grubu'nda zirvede bulunuyor. İzlanda maçında son düdük sesinin gelmesinin ardından, Türkiye - Galler maçının tarihi ve maç saati gündemdeki yerini aldı. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman? İşte Türkiye Galler maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 23:40 Güncelleme: 15.10.2024 - 18:25
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        • 1

          Türkiye - Galler maçı için nefesler tutuldu. 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele eden milli takım ekim ayını aldığı 10 puan ile zirvede tamamladı. Galler karşısında Cardiff City Stadyumu'nda oynadığı ilk müsabada 1-1 berabere kalan Türkiye, rövanş mücadelesinde galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda? İşte milli maç tarihi...

        • 2

          TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN?

          UEFA Uluslar Ligi Türkiye Galler maçı 16 Kasım saat 20.00'de oynacak.

        • 3

          TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

          Milli maçın TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

        • 4

          ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

          1- TÜRKİYE 10 PUAN

          2- Galler 8 puan

          3- İzlanda 4 puan

          4- Karadağ 0 puan

        • 5

          ULUSLAR LİGİ B LİGİ MAÇ SONUÇLARI

          İzlanda 2 - 4 Türkiye

          Galler 1-0 Karadağ

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