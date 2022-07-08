TFF'den yapılan açıklamada, anlaşmanın bu sezondan itibaren başlayacağı ve üç yıl süreceği belirtilerek, "Bu yıl Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi sezonlarında oynanacak tüm maçların resmi futbol topu PUMA Orbita olacak. Üç yıl sürecek bu anlaşmayla beraber Spor Toto Süper Lig, tüm maçlarını PUMA topları ile oynayan LaLiga, Serie A, English Football League gibi dünyanın en ünlü liglerinin yanında yer alacak. Aynı şekilde bu anlaşma, PUMA'nın Türkiye futboluna olan desteğini genişleterek, markanın dünya futbolundaki liderlik pozisyonunu pekiştirecek." ifadeleri yer aldı.
Global dünyanın yenilikçi firmalarıyla iş birliklerini arttırarak Türk futbolunun marka değerini yükseltmeyi hedeflediklerinin altını çizen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, şunları söyledi:
"Hedeflerimiz doğrultusunda, dünyanın kendi sektöründe en değerli markalarından biri olan PUMA firması ile yapmış olduğumuz top tedariki anlaşmasını futbol kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Avrupa'nın en önemli liglerinin kullandığı Orbita topları, 150 ülkede yayınlanmasını hedeflediğimiz Spor Toto Süper Lig ile birlikte, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig'in yanı sıra Turkcell Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden tüm takımlar tarafından kullanılacak ve futbolumuza ayrı bir renk katacaktır. Bu anlaşma ile PUMA, hem Türk futboluna destek vermeye devam edecek, hem de lig ayrımı olmaksızın tüm maçlarımızın, en üstün teknolojiyle üretilen futbolcu dostu toplarla oynanmasını sağlayacaktır. Bu iş birliğimizin artarak uzun yıllar devam etmesini ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum."
PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis ise iş birliğiyle ilgili, "Geçtiğimiz 1,5 yılı aşkın süredir yeni Orbita'nın geliştirme, test edilme ve iyileştirme süreci üzerinde çalıştık ve en üst seviyede performans gösterecek bir futbol topu üretmeyi hedefledik. Yıldız şeklindeki 12 parçadan oluşan dikiş yapısı, topa ideal küre şeklini veriyor ve futbolcunun top ile daha iyi temas kurmasına yardımcı oluyor. Orbita'yı dünyanın en mücadeleci liglerinden biri olan Süper Lig sahalarında görmekten mutluluk duyuyoruz ve Orbita'nın pek çok unutulmaz ana eşlik etmesini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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