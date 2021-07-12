AA

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 2021 dönemiyle ilgili genel kurul, 28 Temmuz'da saat 10.30'da Ankara JW Marriott Oteli'nde toplanacak.

Söz konusu günde tüzükte belirtilen çoğunluk sağlanamaması durumunda toplantı bir gün sonrasına ertelenecek. Bu toplantıda da çoğunluk sağlanamazsa üçüncü toplantı 5 Ağustos'ta çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Toplantı gündemine göre yönetim kurulu faaliyet raporu, 1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 2021 dönemi gelir-gider tabloları ve denetleme kurulunun raporları okunacak ve delegelerin görüşleri alınacak.

Ardından TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu ile denetleme kurulunun, söz konusu dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibra oylaması yapılacak. TFF statüsünde yapılması planlanan değişiklikler görüşülerek oylanacak. Bütçe ve taşınmaz alınıp satılmasıyla ilgili yönetim kuruluna yetkiler üyelerin onayına sunulacak.