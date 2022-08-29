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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni kurul üyeleri belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sağlık kurulu, onur kurulu, sağlık ve performans icra kurulu, bölge sağlık birimi başkanları, dopingle mücadele kurulu, dış ilişkiler kurulu, fair play ve sosyal sorumluluk kurulu üyeleri belirlendi

29.08.2022 - 22:25 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni kurul üyeleri belirlendi
AA

TFF'den yapılan açıklamaya göre, alanında uzman akademisyen, bilim insanı, doktor ve gazetecilerden oluşan kurul üyeleri, görevlerine başladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kurullarda görev alan üyelere teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Büyükekşi, "Şeffaflık, adalet, güven prensipleri çerçevesinde hareket eden Türkiye Futbol Federasyonu tüm unsurlarıyla Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

TFF, 5 KATEGORİDE CENTİLMENLİK ÖDÜLÜ VERECEK

TFF, ayda bir 5 kategoride centilmenlik ödülü verecek.

Ayın en centilmen takımı, teknik direktörü, futbolcusu, hakemi ve taraftarı, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından tespit edilecek ve her ay kamuoyuyla paylaşılacak.

TFF'nin kurullarında şu isimler yer aldı:

Sağlık kurulu

Prof. Dr. Ömer Taşer (Başkan)

Prof. Dr. Bülent Bayraktar (Başkan yardımcısı)

Prof. Dr. Eyüp Gümüş (Başkan yardımcısı)

Onur kurulu

Prof. Dr. Ömer Türel

Prof. Dr. Vahit Özmen

Prof. Dr. Mehmet Serdar Binnet

Sağlık ve performans icra kurulu

Prof. Dr. Ömer Taşer (Başkan)

Bölge sağlık birimi başkanları

Adana - Prof. Dr. Yaman Sarpel

Ankara - Uzman Dt. Muhlis Polat

Antalya - Uzman Dr. Abdülaziz Türksoylu

Bursa - Prof. Dr. Hakan Gür

Diyarbakır - Uzman Dr. Murat Gözen

Erzurum - Dr. Öğretim Üyesi Bilgehan Öztop

İstanbul - Prof. Dr. İbrahim Tuncay

İzmir - Prof. Dr. Metin Ergün

Kayseri - Prof. Dr. Sinan Karaoğlu

Malatya - Doç. Dr. Emre Ergen

Sakarya - Prof. Dr. Yavuz Kocabey

Samsun - Prof. Dr. Yılmaz Tomak

Trabzon - Op. Dr. Yusuf Aşık

Van - Doç. Dr. Şeyhmus Kaplan

Dopingle mücadele kurulu

Prof. Dr. Ömer Taşer (Başkan)

Prof. Dr. Yunus Söylet (Başkan yardımcısı)

Dış ilişkiler kurulu

Şevki Mütevellioğlu (Başkan)

Ahmet Kılıçoğlu (Başkan vekili)

Bülent Özcan (Başkan vekili)

Fair play ve sosyal sorumluluk kurulu

Prof. Dr. Tamer Yılmaz (Başkan)

Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen

Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu

Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu

Attila Gökçe

Ömer Üründül

Ali Erten

Banu Yelkovan

Berrin Altınöz

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