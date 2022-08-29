TFF'den yapılan açıklamaya göre, alanında uzman akademisyen, bilim insanı, doktor ve gazetecilerden oluşan kurul üyeleri, görevlerine başladı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kurullarda görev alan üyelere teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.
Başkan Büyükekşi, "Şeffaflık, adalet, güven prensipleri çerçevesinde hareket eden Türkiye Futbol Federasyonu tüm unsurlarıyla Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
TFF, 5 KATEGORİDE CENTİLMENLİK ÖDÜLÜ VERECEK
TFF, ayda bir 5 kategoride centilmenlik ödülü verecek.
Ayın en centilmen takımı, teknik direktörü, futbolcusu, hakemi ve taraftarı, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından tespit edilecek ve her ay kamuoyuyla paylaşılacak.
TFF'nin kurullarında şu isimler yer aldı:
Sağlık kurulu
Prof. Dr. Ömer Taşer (Başkan)
Prof. Dr. Bülent Bayraktar (Başkan yardımcısı)
Prof. Dr. Eyüp Gümüş (Başkan yardımcısı)
Onur kurulu
Prof. Dr. Ömer Türel
Prof. Dr. Vahit Özmen
Prof. Dr. Mehmet Serdar Binnet
Sağlık ve performans icra kurulu
Prof. Dr. Ömer Taşer (Başkan)
Bölge sağlık birimi başkanları
Adana - Prof. Dr. Yaman Sarpel
Ankara - Uzman Dt. Muhlis Polat
Antalya - Uzman Dr. Abdülaziz Türksoylu
Bursa - Prof. Dr. Hakan Gür
Diyarbakır - Uzman Dr. Murat Gözen
Erzurum - Dr. Öğretim Üyesi Bilgehan Öztop
İstanbul - Prof. Dr. İbrahim Tuncay
İzmir - Prof. Dr. Metin Ergün
Kayseri - Prof. Dr. Sinan Karaoğlu
Malatya - Doç. Dr. Emre Ergen
Sakarya - Prof. Dr. Yavuz Kocabey
Samsun - Prof. Dr. Yılmaz Tomak
Trabzon - Op. Dr. Yusuf Aşık
Van - Doç. Dr. Şeyhmus Kaplan
Dopingle mücadele kurulu
Prof. Dr. Ömer Taşer (Başkan)
Prof. Dr. Yunus Söylet (Başkan yardımcısı)
Dış ilişkiler kurulu
Şevki Mütevellioğlu (Başkan)
Ahmet Kılıçoğlu (Başkan vekili)
Bülent Özcan (Başkan vekili)
Fair play ve sosyal sorumluluk kurulu
Prof. Dr. Tamer Yılmaz (Başkan)
Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen
Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu
Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu
Attila Gökçe
Ömer Üründül
Ali Erten
Banu Yelkovan
Berrin Altınöz
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