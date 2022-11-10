TFF'nin internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, tüm dünyanın saygı duyduğu devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 84. yıl dönümünde, rahmet, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Millet egemenliğine dayanan, yeni ve modern bir devlet kurarak güzel yarınlarımızın temellerini atmasının yanı sıra fikirleri ve yaptıklarıyla tüm dünyaya örnek teşkil eden bir lider olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, daha güçlü bir Türkiye için en kıymetli yol göstericimiz olmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Futbol Federasyonunun çağdaş sporcular yetiştirme çabasının sürdüğü vurgulanan mesajda şöyle denildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak; Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözleriyle nitelendirdiği çağdaş sporcuları yetiştirmek, Türk futbolunu geliştirmek, yaygınlık kazandırmak ve uluslararası düzeyde rekabet edecek bir futbol yapısı oluşturma çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Bu düşüncelerle, vefatının 84. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ederek; aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz."