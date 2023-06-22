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Türkiye Futbol Federasyonu'nda ikinci Mehmet Büyükekşi dönemi başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda tek aday olan Mehmet Büyükekşi görevine devam ederek ikinci kez başkanlık koltuğuna oturacak. Seçimli oturum saat 11.00'de başlayacak ve Büyükekşi ile ekibi, dört yıllığına görevlerine başlayacak. Büyükekşi'nin yeni dönemde yönetimde ve MHK'de değişiklikler planladığı, Lale Orta yerine düşünülen ismin Cüneyt Çakır olduğu öne sürüldü

Giriş: 22.06.2023 - 10:00 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye Futbol Federasyonu'nda ikinci Mehmet Büyükekşi dönemi başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Ankara'daki olağan seçimli genel kurul, saat 11.00'de başlayacak. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi seçime tek aday giriyor.

Genel kurulda yönetimin hesap faaliyetleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra TFF Başkanı, yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyeleri seçilecek. Toplantıda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi de karara bağlanacak.

YÖNETİMDE ÜÇ DEĞİŞİKLİK

İkinci kez başkanlık koltuğuna oturacak Mehmet Büyükekşi yeni dönemde yönetim kurulunda değişikliğe gidiyor. Yeni yönetim kurulunda üç değişikliğin yaşanması bekleniyor.

MHK'DE CÜNEYT ÇAKIR İDDİASI!

Geçen sezon değişen MHK'de bu dönemde de yenilikler yapılacağı ve Lale Orta döneminin sona ereceği de öne sürüldü. Büyükekşi'nin MHK Başkanlığı için Lale Orta'nın yerine Cüneyt Çakır'ın gelebileceği ancak Çakır'ın bu görev için yeterli süreyi doldurmaması nedeniyle önce bir talimat değişikliği yapılacağı iddia edildi. Yeni kurulların, ilk yönetim kurulu toplantısının ardından duyurulacağı da belirtildi.

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