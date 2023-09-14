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        Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev değişimi

        TFF, Genel Sekreterlik görevini yürüten Kadir Kardaş'ın TFF Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman olarak göreve devam edeceğini açıkladı. Kardaş'ın yerine ise M. Taner Senseven'in getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 18:50 Güncelleme: 14.09.2023 - 18:50
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        Türkiye Futbol Federasyonı 10 yıldır Genel Sekreterlik görevini yürüten Kadir Kardaş'ın TFF Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman olarak göreve devam edeceğini açıkladı. Kardaş'ın yerine ise TFF Genel Sekreterlik görevine M. Taner Senseven'in getirildiğini duyurdu

        TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

        Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde 10 yıldır Genel Sekreterlik görevini yürüten Kadir Kardaş, karşılıklı olarak varılan anlaşma ile 15 Ekim 2023 tarihinden itibaren görevine TFF Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman olarak devam edecektir. Bu görevi kapsamında, UEFA Pazarlama Danışma Komitesi 1. Başkan Yardımcılığı ile UEFA Yönetişim ve Uyumluluk Komitesi üyeliği görevlerini de sürdürecektir.

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        Kendisine bugüne kadar sürdürdüğü özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılarının devamını dileriz.

        TFF Genel Sekreterlik görevine ise M. Taner Senseven getirilmiş olup, kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.

        M. Taner Senseven Kimdir?

        18 Mayıs 1966 doğumlu olan M. Taner Senseven, evli ve iki çocuk sahibidir. Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Okulu mezunudur. Yüksek Lisans eğitiminde 2002 yılında Marmara Üniversitesi Finans ve Muhasebe bölümünü, 2006'da Lozan Üniversitesi'nde Yönetim ve Organizasyonel Gelişim bölümünü bitirmiştir. 2017'de ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

        1988-1994 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışan Senseven; 1996-2006 yılları arasında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Reklam Direktörlüğü, 2006-2014 yılları arasında Güneş Sigorta Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Vakıfbank Güneş Sigorta Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı ve Bahçelievler Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı görevlerini yapmış olan Senseven, 2015 yılından bu yana ise beIN Media Group Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

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