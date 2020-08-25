Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu bugün kritik bir toplantı için bir araya geliyor. Yapılacak zirvede önemli gündem maddeleri masaya yatırılacak.

MHK BAŞKANI BELİRLENİYOR

Bugün yapılacak görüşmede yeni MHK başkanı ve kurulunun belirlenmesi bekleniyor. Zekeriya Alp'in istifası sonrasında MHK Başkanlığı görevine Serdar Tatlı'nın getirileceği kulislerde konuşuluyor.

HARCAMA LİMİTLERİ DE MASAYA YATIRILACAK

Kritik zirvede Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri de masaya yatırılacak. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği'nin önceki görüşmesinde Özdemir, "Kulüpler taleplerini iletsin. 21 kulüp de imza verirse değişiklik yaparız" ifadelerini kullanmıştı. Kulüpler, TFF'ye 7 maddelik bir öneri sunacak.

Öte yandan yayıncı kuruluş ile ilgili yaşanan gelişmeler de görüşülecek.