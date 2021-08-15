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İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) tarafından yapılan açıklamada, İDTM mülkiyetindeki 8 fuar salonundan 6 tanesinin daha evvel mahkeme kararıyla kiracı firma CNR’dan geri alındığı, cuma günü itibarıyla kiracı firmada kalan son 2 fuar salonunun da tahliye sürecinin devam ettiği belirtilmişti.

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, İDTM’den yapılan açıklamaya ilişkin değerlendirmesinde, uluslararası fuarcılık kurallarına göre dünya fuarcılığında rekabetin olmadığına dikkat çekerek, “Çünkü bu rekabet kaliteyi düşürür. Tüm dünya ülkeleri bu konuda çok hassastır. Ülkelerde bu kural sadece bir şehir için değil tüm şehirler için geçerli. Mesela; Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFİ) belirlemiş olduğu kuralları uygulayan Almanya’da eyaletler arasında bile aynı fuarlar yapılamaz” dedi.

“REKABET OLURSA FUARCILIK BİTER"

Eğer bir sektör için fuar yapılıyorsa, aynı fuarın başka şehirlerde bile yapılamayacağını belirten Erem, “İtalya’nın Milano şehrinde yılda bir kez mobilya fuarı yapılır. Almanya’nın Köln şehrinde yılda bir kez gıda fuarı gerçekleştirilir. Başka şehirlerde gıda ya da mobilya fuarı yapılamaz. Örneğin Fransa’da mobilya fuarı düzenleyemezsiniz. Çünkü komşu ülkenizde aynı sektör için bir fuar düzenlenmektedir. Ayrıca Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri konsensüse giderek, ambalaj fuarını bir yıl Almanya’da bir yıl Fransa’da bir yıl İngiltere’de yapıyorlar. Bunun dışında başka ülkelerde ambalaj fuarı yapılmıyor. Dolayısıyla aynı sektörde, aynı şehirde ve ülkede fuarcılık sektöründe bir rekabet işine girerseniz, kaliteyi düşürmüş olursunuz” şeklinde konuştu.