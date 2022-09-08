Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? Türkiye Fransa basketbol milli maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve bugün mü oynanacak?

Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman, hangi gün? Türkiye Fransa basketbol milli maçı hangi kanalda?

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nu 3 galibiyet ve 2 yenilgi ile 2. sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Fransa ile eşleşti. Peki, şimdiden büyük bir merakla beklenen Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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