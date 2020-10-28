Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan "ekmekte fiyat artışı" açıklaması

Balcı, federasyonun genel merkezinde, un fiyatları ve fırınlarda kullanılan Fransız menşeli ürünlere yönelik boykota ilişkin basın toplantısı yaptı.
Son 2 ayda ekmeğin ham maddesi olan un ve diğer girdilerde yaşanan fiyat artışlarından dolayı fırıncı esnafının ciddi anlamda sıkıntıya düştüğünü dile getiren Balcı, bir çuval unun fiyatının temmuz ayında 104 lira olduğunu, bugün 158 liraya kadar yükseldiğini söyledi.
Balcı, "Burada esas üzüntü verici olay, 2002'den bugüne kadar bu gibi artışlar karşısında her zaman devreye giren Toprak Mahsulleri Ofisinin yeterli müdahaleyi yapmakta gecikmiş olmasıdır. Ekim ayında gümrük vergisinin sıfırlanmasıyla, ithal buğdayın iç piyasada fiyatsal olarak düşmeye sebebiyet vermemesi düşündürücüdür. " diye konuştu.
- "Bir fiyat artışı olacaktır"
Balcı, olağanüstü durumlarda Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare ederek yaptıkları çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen her müdahalede un fiyatlarında gerileme olduğunu belirterek şöyle devam etti:
"Maalesef bu süreçte bir ayı aşkın süredir Sayın Bakanımızdan bu konuyu görüşmek için randevu talep etmemize karşın görüşmemiz mümkün olmadı. Bizim amacımız sektörün içinde bulunduğu sıkıntıyı dile getirmek ve önerilerimizi sunmaktı. Bu öneriler doğrultusunda alınacak tedbirler karşısında bugüne kadar olduğu gibi un fiyatlarında bir gevşeme olacaktı. İki ay gibi kısa zamanda un ve diğer girdilerin fiyatındaki artışın temel gıda maddesi olan ekmeğimize olumlu yansıması söz konusu değil. Zor durumda olan fırıncı esnafımızın fiyat artışına gitmesi kaçınılmaz olmuştur. Bir fiyat artışı olacaktır. Yetkililere sesleniyorum, gerekli çalışmayı bir an önce yapmaları gerekiyor. Girdi fiyatlarındaki artışları kabullenmek söz konusu olamaz."
Un fiyatlarının her gün değiştiğine dikkati çeken Balcı, bu durumun daha önce görülmediğini ifade etti.
Balcı, "ekmek fiyatları zamlandı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, ekmek fiyatlarında artış konusunda girdi fiyatlarına ilişkin çalışmaların neticesini bekleyeceklerini bildirdi.
- Fransız menşeli ürünlere yönelik boykot
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı tutumu nedeniyle bu ülke ürünlerine yönelik boykot çağrısına da değinen Balcı, hassas bir dönemden geçildiğini ve yapılanları asla kabul etmediklerini söyledi.
Tüm odalara bu konuda genelge gönderdiklerini ifade eden Balcı, "Bugünden itibaren tek bir ürün dahi kullanılmamasını talep ediyoruz. Hatta bu ürünleri alıp satan işletmelere yerli ürün kullanmaları için tavsiyelerde bulunuyoruz. Fransız menşeli ürünleri boykot noktasında fırıncı esnafı elinden gelen desteği bugünden itibaren verecektir." dedi.
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