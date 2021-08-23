Türkiye Finlandiya kadın voleybol maçı için heyecan şimdiden başladı. İşte büyük bir merakla beklenen maçla ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye İsveç voleybol maçı 23 Ağustos Pazartesi günü saat 20:30'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

23 Ağustos: 20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos: 17.30 Hollanda-Türkiye