Avrupa Voleybol Şampiyonası 2021'e başarılarıyla damgasını vuran A Milli Voleybol Takımının bu akşam oynayacağı 4. maç merak konusu oldu. Türkiye Finlandiya kadın voleybol maçı için geri sayım başladı. İşte Türkiye- Finlandiya maçı saati ve yayınlanacağı kanal

TÜRKİYE FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye İsveç voleybol maçı 23 Ağustos Pazartesi günü saat 20:30'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

23 Ağustos: 20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos: 17.30 Hollanda-Türkiye