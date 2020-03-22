22 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Murat Akşam, yeni tip koronavirüs (COVİD-19) salgınına karşın çalışanlarının daha güvenli ve sağlıklı koşullarda işlerini yapabilmeleri için oluşturdukları destek paketini açıkladı.
Banka olarak toplum sağlığını korumak amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmeleri doğrultusunda üzerlerine düşen görevleri en başından itibaren yerine getirdiklerini ifade eden Akşam, çalışanlarının bu süreçte doğabilecek öncelikli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitli desteklerde bulunacaklarını açıkladı.
Gündemi ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Akşam " Önceliğimiz olan müşterilerimiz, çalışanlarımız ve kamu sağlığı konusunda en üst seviye önlemler alabilmek için tüm değerlendirmeleri yapıyor, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen önlemlere ek olarak yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bu süreçte çalışanlarımızın artan öncelikli ihtiyaçları olduğunu düşünerek Mart ayı maaş ödemelerini bir hafta öne aldık" dedi.
DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA MODELİ
Murat Akşam bunun yanında şu açıklamalarda bulundu: "Ayrıca, 23 Mart Pazartesi itibarıyla tüm şubelerimizde haftalık dönüşümlü çalışma modeline geçiyoruz. Hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığını korumak ve salgın riskini en aza indirmek için şubede aktif çalışanlarımızın oranını yüzde 50’ye varan oranda azaltarak, dönüşümlü bir şekilde tüm müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeyi hedefliyoruz. Çalışanlarımızın bu süreç içerisinde işlerini evden takip edebilmeleri için altyapımızı güçlendirdik ve özellikle Genel Müdürlük bünyesinde yüksek oranda uzaktan çalışma modeline geçtik. Salgın konusunda tüm çalışanlarımızın taleplerini azami ölçüde dikkate alıyor ve sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Hem şubelerimiz hem de Genel Müdürlük bünyesinde düzenli dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor, çalışanlarımızın artan bireysel hijyen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kullanımı ve temizliği daha kolay olan günlük şık kıyafet uygulamasına geçiyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!