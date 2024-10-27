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        Haberler Spor Motor Sporları Türkiye, FIA Motorsporları Oyunları'nda 5 madalya kazandı - Motor Sporları Haberleri

        Türkiye, FIA Motorsporları Oyunları'nda 5 madalya kazandı

        Türkiye, Valensiya'da düzenlenen FIA Motorsporları Oyunları'nda 2 altın ve 3 gümüş madalya alarak 5. sırada tamamladı. Milli sporcular Ayhancan Güven ve Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi altın madalya kazandılar.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 23:06 Güncelleme: 27.10.2024 - 23:06
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        FIA Motorsporları'nda 5 madalya!
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        Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen FIA Motorsporları Oyunları'nda Türkiye, 2 altın, 3 gümüş madalya kazandı.

        İspanya'nın Valensiya kentinde gerçekleşen ve 85 ülkeden 700 sporcunun 26 farklı disiplinde yarıştığı oyunlar sona erdi.

        Milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche 911 GT3 R ile GT Sprint kategorisinde piste çıktı. Ayhancan, 26 tur süren yarışı Almanya ve İspanya'nın önünde birinci bitirerek altın madalyanın sahibi oldu.

        Rally 2 kategorisinde ise Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi, altın madalya elde etti.

        Ali-Oytun çifti, Türkiye'ye Rally 2 Asfalt ve Rally2 Gravel kategorilerinde de gümüş madalyalar kazandırdı.

        Bir diğer milli sporcu İskender Zülfikari ise Karting Sprint Junior kategorisinde gümüş madalya aldı.

        Türkiye, organizasyonu 2 altın, 3 gümüş madalyayla 5. sırada bitirdi.

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