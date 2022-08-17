Berk Acar Babadağ'a kaymakam olarak atandı

1995'te İstanbul'da dünyaya gelen Berk Acar, Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu ve Işık Lisesi'ne gitti. 2020 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun oldu. Avukatlık stajını Şişli'deki hukuk bürosunda yapan Acar, daha sonra 110. Dönem Kaymakamlık sınavlarına girdi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖREVİ DEVRALACAK

2021 Temmuz ayında Ankara'da yapılan yazılı sınavında başarılı olan Berk Acar, mülakatın ardından kaymakamlık yapmaya hak kazandı

Berk Acar görevinden resmen ayrılarak ilçeye veda eden Babadağ Kaymakamı Adem Karataş'ın yerine ilçeye atandı. Acar'ın önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek görevine başlaması bekleniyor.