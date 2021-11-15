Türkiye Ermeni Kilisesi Başrahibi Anuşyan hayatını kaybetti

AA

Türkiye Ermeni Kilisesi din görevlilerinden Başrahip Tatul Anuşyan hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Başrahip Anuşyan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Kurul Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

AA'da yer alan habere göre Başrahip Anuşyan, tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Başrahip Tatul Anuşyan'ın vefatı nedeniyle kardeşi Aren Anuşyan ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Tatul Anuşyan'ın ailesine ve Ermeni cemaatine başsağlığı temennisinde bulundu.

ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, hayatını kaybeden Tatul Anuşyan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, Twitter'daki mesajında, "Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan'ın vefatını üzülerek öğrendik. Kederli ailesine, sevenlerine ve tüm Ermeni Cemaatine başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.