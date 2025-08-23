Habertürk
        Ekonomi
        Haberler Ekonomi Enerji Türkiye enerji filosunu genişletmeye hazırlanıyor - Enerji Haberleri

        Türkiye enerji filosunu genişletmeye hazırlanıyor

        Karadeniz'deki doğalgaz üretimine destek verecek olan yeni yüzer üretim platformunun (FPU) inşası hızla devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 11:26 Güncelleme: 23.08.2025 - 11:26
        Türkiye enerji filosunu genişletmeye hazırlanıyor
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası geliştirme çalışmalarını faz-3 aşamasına taşıyacak önemli bir adım atıldı.

        Karadeniz'deki üretime destek verecek olan gemi formunda yeni bir FPU temini için Çin menşeli bir firma ile anlaşmaya varıldı. Mühendislik, tedarik, imalat, kurulum ve devreye alma faaliyetlerini kapsayan sözleşme kapsamında, Çin'de platformun üretimine başlandı.

        Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu gibi gemi formunda olan yeni platformun uzunluğu 273 metre, genişliği 54 metre, derinliği ise 26 metre olacak.

        Platform, karadan yaklaşık 180 kilometre açıkta, yaklaşık 2 bin 200 metre su derinliği olan bölgede 4 grupta toplam 20 halat sistemi ile deniz zeminine demirlenecek ve sabit olarak kalacak ve üzerinde 150 personel için barınma alanları sağlayacak.

        Kuyulardan yapılan ham doğal gaz üretimini yerinde karşılayıp kuyuların kontrolü, su ayrışımı, kurutma kompresyon, ölçüm ve benzeri operasyonlarını gerçekleştirecek olan Platform, işlemlerin ardından doğal gaz deniz altı boru hattı ile karaya ulaştırılacak. Platformdan gönderilen doğal gaz doğrudan ulusal iletim ağına verilecek.

        Platformun günlük gaz üretim kapasitesi, 25 milyon metreküp olacak. İlk etapta ise toplam 27 derin deniz kuyusundan 20 milyon metreküp doğal gaz üretilmesi planlanıyor.

        Karadeniz'deki gaz üretimi 2028'de 4 katına çıkacak

        Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yüzer üretim platformunun Karadeniz’deki günlük doğal gaz üretimini 40 milyon metreküpe çıkaracağını belirtti.

        Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretildiği bilgisini paylaşan Bayraktar 2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile üretimin günlük 20 milyon metreküpe ulaşacağının altını çizdi.

        Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuza bir kardeş gelecek. İnşası Çin’de devam eden yeni platformumuzun 2027 sonunda Türkiye’ye doğru yola çıkmasını bekliyoruz. 2028 ortasında devreye almayı planladığımız yeni üretim platformu, Karadeniz'de görev yapacak ve buradaki üretimimizde gücümüze güç katacak. Bizi faz-3 aşamasına taşıyacak olan yeni platformumuz ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz, bugüne kıyasla 4 katına çıkarak günlük 40 milyon metreküpe yükselecek."

