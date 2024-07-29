Türkiye Elektrik İletişim 51 ilde 240 tekniker alıyor! TEİAŞ başvuru tarihleri ve kadro dağılımı
Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. 240 tekniker alacağını açıkladı. Adana, İstanbul, Karaman, Kocaeli gibi toplamda 51 ilde yapılacak işe alımlarda; elektrik teknikeri, elektronik teknikeri ve harita teknikeri aranıyor. İşte, TEİAŞ 240 tekniker alımı detayları, başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve görev yerleri...
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Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. 51 farklı ilde toplamda 240 tekniker alacağını açıkladı. Taşra teşkilatı için aranan teknikerler İŞKUR üzerinden başvuru yapacak. İlk başvurudan sonra 2022 yılı KPSS P93 sınavından en az 60 puan almış adaylar sözlü sınav için çağrılacak. İşte, TEİAŞ 240 tekniker alımı detayları, başvuru tarihleri ve kadro dağılımı...
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TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM A.Ş 240 TEKNİKER ALIMI KADRO DAĞILIMI
TEİAŞ tekniker istihdamına dair kadro dağılımını ve görev yapılacak şehirlerin listesi şöyle;
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TEİAŞ 240 TEKNİKER ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
TEİAŞ'ın iş ilanına başvurmak isteyenler 5 Ağustos 2024 tarihi ile 9 Ağustos tarihi arasında alınacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak) veya eDevlet üzerinden alınacak.
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TEİAŞ 240 TEKNİKER ALIMI ŞARTLARI
İlk başvurulardan sonra adaylar sözlü sınava katılacak. Sözlü sınava girecek adaylardan beklenen şartlar şöyle;
- 2022 yılı KPSS P93 puan türünden altmış (60) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört (4) katı aday;
- Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday ayrı listeler hâlinde Şirketimize gönderilecek ve talep şartlarına uyan adayların tamamı sözlü sınava davet edilecektir.
- İş gücü talebimiz il düzeyinde karşılanacaktır. (Adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adreslerine göre).