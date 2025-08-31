Habertürk
        Tüm Haberler
        Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak

        Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın kamuoyuyla paylaşılacak

        Giriş: 31.08.2025 - 09:36 Güncelleme: 31.08.2025 - 09:36
        Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2025 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini internet sitesinden yarın saat 10.00'da açıklayacak.

        AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,87 büyüdüğünü öngörüyor. Söz konusu ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,2 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,18 oldu.

        Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 2,4, 2025'in ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme kaydetmişti.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

