AA muhabirinin, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ve kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekim ayı itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden 824 kurum ve kuruluşun 6 bin 1 hizmetine ulaşılabiliyor.
Portalın mobil uygulamaları üzerinden de 3 bin 205 hizmete erişim sağlanabiliyor. Bu hizmetlerden aynı dönem itibarıyla 56,7 milyona ulaşan kayıtlı kullanıcı istifade edebiliyor.
2021 yılı Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre e-Devlet hizmetlerini kullananların oranı ise geçen yıla göre yaklaşık 7,5 puan artarak yüzde 58,9 oldu.
Avrupa Birliğinin (AB) yayımladığı 2020 e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre Türkiye, kullanıcı odaklılık ve temel sağlayıcılar başlıklarında sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 73 ile yüzde 86,5 ve yüzde 61,4 seviyesinde olan AB (27+9) ortalamalarının üzerinde bir performans ortaya koydu. Şeffaflık başlığında da yüzde 62 ile yüzde 65,6 olan AB (27+9) ortalamasına yakın bir seviye elde edildi.
e-Devlet hizmetlerini kullananların oranında hedef yüzde 60
e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısının ise 2021 sonu itibarıyla 57 milyonu bulması öngörülürken gelecek yıl 60 milyon kişiye çıkması amaçlanıyor.
Yıl sonu itibarıyla e-Devlet'ten sunulan hizmet sayısının 6 bin 100 olarak gerçekleşmesi tahmin edilirken, bunun 2022'de 6 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.
16-74 yaş aralığında bulunan bireyler içerisinde e-Devlet hizmetlerinden yararlananların oranının bu yıl yüzde 58,9 olarak gerçekleşeceği tahmin edilirken, bunun gelecek yıl yüzde 60'a çıkarılması planlanıyor.
Buradaki hizmetlerden memnuniyet oranın da gelecek yıl yüzde 99 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Hizmet sunum kanalları iyileştirilecek ve kanal çeşitliliği artırılacak
Kamu hizmetlerinin kullanıcı odaklı bir bakış açısıyla, etkinliği ve birlikte işlerliği sağlayacak modernizasyon ve süreç iyileştirmeleri yapılarak elektronik ortama taşınması ve e-Devlet Kapısı'ndan hizmet sunumunun ve kullanımının artırılması amaçlanıyor.
Bu kapsamda, e-Devlet çalışmaları kullanıcı odaklı hizmet sunumu ve kamu yönetiminin etkinleştirilmesi bakış açısıyla yürütülecek, hizmet sunum kanalları iyileştirilecek ve kanal çeşitliliği artırılacak, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilecek.
e-Devlet çalışmalarına ilişkin yönetişim ve koordinasyon yapısı güçlendirilecek. e-Devlet çalışmalarında merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında iş birliği ve koordinasyon artırılacak.
Siber güvenlik tehditlerine karşı mekanizmalar güçlendirilecek
Hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri ile ortak altyapı, hizmet ve standartların geliştirilmesine devam edilecek, kurumsal bilgi sistemleri sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacak.
Bu hedefle, Veri Yönetişimi Çalışma Grubu kurulacak ve kamuda ileri veri analitiği ve yapay zeka uygulamalarının gerçekleştirilebileceği Merkezi Kamu Veri Alanı'nın hayata geçirilebilmesi için hedef mimarilerin hazırlanmasına yönelik çalışmalara başlanacak.
Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı'nın hazırlanmasına yönelik çalışmalara da başlanırken, kamu iş süreçlerini iyileştirmek üzere Merkezi Servis Tasarım Platformu kurulacak.
Öte yandan kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılımlar yaygınlaştırılacak ve bu alanda kurumsal kapasite geliştirilecek.
Kamu kurumlarının siber güvenlik tehditlerine karşı korunması ve kamu hizmetlerinin sunumunda kişisel bilgilerin mahremiyetinin sağlanmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecek.
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