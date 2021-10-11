Türkiye, bugün Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki en kritik maçına Letonya karşısında çıkacak. G Grubu'nda 16 puanlı Hollanda, Cebelitarık'ı, 14 puanlı Norveç, Karadağ'ı ağırlayacak. 12 puanla 3. sırada yer alan Türkiye'nin, Letonya karşısında alacağı galibiyet, ikincilik umutlarını sürdürmesini ve Cebelitarık ile Karadağ müsabakalarına umutlu çıkmasını sağlayacak.

Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Letonya'yı yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor. 16 Kasım'da Hollanda ile Norveç'in karşılaşacağı düşünüldüğünde bugünkü maçın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Tek yol Letonya'dan 3 puanla dönmek...

FORMAT NASIL, GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?

Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta mücadele edecek 55 takımdan 13'ü, maçların ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek.

Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri, son bulacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

9 PUAN

Bu akşam Letonya deplasmanıyla başlayacak seride Milliler, kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. 3 maçtan alınacak 9 puan, ilk etapta çok kritik olacak, elemeler 21 puanla tamamlanmış olacak.

Hollanda kalan 3 maçından ikisinden galip ayrılması durumunda grubu Türkiye'nin üstünde tamamlamayı garantileyecek. Norveç ise Karadağ ve Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Kazanırlarsa A Milli Takım veda edecek. Diğer türlü Play-Off yolu açılacak. Puan eşitliğinde ise iş averaja kalacak.

Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.