Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, dünya üçüncüsü oldu.

Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Down Sendromlular Futsal Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında Portekiz ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, sahadan 5-1 galip ayrıldı.

2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda 6-0 yendiği rakibini bir kez daha farklı mağlup eden milli takım, ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda üçüncü olmayı başardı.

Müsabakayı TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Türkiye'nin Lima Büyükelçisi Ali Rıza Özcoşkun ve Büyükelçi Ahmet Ergin de izledi.

Gruptaki ilk iki maçında Şili ve Uruguay'ı yenen Türkiye, üçüncü maçında Brezilya'ya kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde ise Arjantin'e penaltılarla mağlup olmuştu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı, Peru'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kazandıkları bronz madalya nedeniyle tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "Peru'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyor, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İlk kez katıldıkları organizasyonda bizleri gururlandıran ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan sporcularımızın başarısının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

KUPAYI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A GÖTÜRECEKLER

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın, Peru'da düzenlenen Down Sendromlular Futsal Dünya Kupası'nda üçüncü olduğunu, kupayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götüreceklerini belirtti.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, 2021'de İtalya'da düzenlenen organizasyonda ilk kez Avrupa şampiyonu olduklarını hatırlattı.

Türkiye'den binlerce kilometre uzakta özel sporcuların destan yazdığını vurgulayan Aydın, "Dünyanın en güçlü takımlarını bir bir yendik. Şili'yi, Uruguay'ı ve Portekiz'i yenerek tarihimizde ilk kez dünya üçüncüsü olduk." ifadelerini kullandı.

Aydın, fırsat verildiğinde özel sporcuların neleri başardığının bir kez daha görüldüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü kupasını söz verdiğimiz gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a götüreceğiz. Özel sporcularımıza desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya, TFF Başkanı ile Yönetim Kuruluna ve özel sporcular ailemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."