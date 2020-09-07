Türkiye Diyanet Vakfından Sudan'daki selzedelere yardım eli

TDV'den yapılan açıklamaya göre, günlerce etkili olan sağanağın ardından son 80 yılın en büyük doğal afetlerinden birini yaşayan Sudan'a Türkiye Diyanet Vakfı yardım ulaştırdı.
Vakfın Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği 1 milyonu aşkın insanın etkilendiği Sudan'daki sel felaketinin ardından Türk milletinin emaneti adak, akika ve şükür kurbanlarını görevli ve gönüllüler nezaretinde keserek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladıklarını belirtti.
Sudan'da Nil Nehri kaynaklı yaşanan normalin üstü yağışların da etkisi ile her sene sel felaketleri görüldüğüne dikkati çeken Açık, şunları kaydetti:
"Aldığımız bilgilere göre Sudan'da son 80 yılın en büyük sel felaketi yaşandı. Başta Hartum, Sinnar ve Sinca bölgeleri olmak üzere bazı şehirler tamamen sular içinde kalmış, halkının yiyecekleri dahi zayi olmuş. Sel sonrasında yüz binlerce evin yıkıldığı, yüzlerce köyün tamamen sular altında kaldığı ve 100'den fazla vatandaşın vefat ettiği, yaklaşık 1 milyon insanın etkilendiği ifade ediliyor. Bölgede ilk etapta milletimizin emaneti adak kurbanlarını keserek selden etkilenen ailelere yemek yapıp dağıtmaya başladık. Bunların yanı sıra 5 bin kişiye de içerisinde un, şeker, yağ, cibinlik ve battaniye gibi gıda ve barınma malzemelerinin bulunduğu yardım paketi ulaştırmak için çalışmalara başladık. Bunları da en kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız."
Felaketzedelerin şu an için ihtiyaç duyduğu en önemli malzemelerin gıda, cibinlik ve battaniye olduğunu dile getiren Açık, "Milletimizin desteği ile Sudan'ın yaralarını hızlı bir şekilde sarmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Açık, Sudan'da geçen yıl da 16 eyalette 350 bin kişinin etkilendiği bir selin meydana geldiğini ve bölgeye yardım ulaştırdıklarını belirterek, "Bu zamana kadar Sudan'a eğitim, su kuyusu, gıda kolisi, kurban, ramazan ve bayramlık kıyafet başta olmak üzere toplamda 4,8 milyon dolarlık yardım ulaştırdık. Milletimiz dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa imkanlarını seferber ediyor. Biz de onların yardım eli oluyoruz. Emanetleri hızlı bir şekilde bölgeye ulaştırarak yaşanan mağduriyetleri en aza indirmeye gayret gösteriyoruz." bilgisini de paylaştı.
Öte yandan, cep telefonu aracılığıyla "SUDAN" yazıp 5601'e veya 1379'a gönderilerek 10 lira tutarında bağış yapılabiliyor.
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