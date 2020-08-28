Türkiye Diyanet Vakfı ve Pakistan Baitussalam Derneğinden İdlib'e 110 kalıcı konut

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyilik evleri olarak nitelendirdikleri konutların bir bölümünü ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettiklerini söyledi.
Açık, "Yetimler ve engeliler burada kalacak. Savaşta en çok mağdur olan aileler kalacak. Bu kardeşlerimize anahtarlarımızı teslim etmiş olduk." dedi.
İç savaşta en dezavantajlı duruma düşen ailelere güvenli konutlar hazırladıklarını ve ilk etapta tamamlanan 110 konutu teslim ettiklerini belirten Açık, projede okul, cami ve sosyal alanların da yer aldığını anlattı.
Proje tamamlandığında toplam 550 konutun ihtiyaç sahibi ailelere teslim edileceğini ifade eden Açık, çadırlarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi verenlerin acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek amacıyla gayret gösterdiklerini kaydetti.
TDV Suriye'de çeşitli alanlarda yardım çalışmaları yürütüyor.
,Ahmet Karaahmet
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